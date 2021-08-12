В Кабуле призвали созвать экстренное заседание СБ ООН, оценивают ситуацию в стране как критическую

Председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану.
"Ситуация в Афганистане критическая, и достижения афганского народа за последние годы находятся под угрозой", - заявил Абдулла, выступая на региональной встрече по Афганистану в Дохе, в Катаре.
"Тысячи были убиты и ранены, а сотни тысяч были перемещены в результате недавних атак талибов (движение "Талибан" - "ИФ")", - заявил политик.
Абдулла от имени Афганистана призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения афганского кризиса как одной из проблем, угрожающих миру и безопасности во всем мире.
"Совету Безопасности пора обсудить проблему Афганистана и его гуманитарные последствия для безопасности на своем экстренном заседании и принять безотлагательное и решительное решение по урегулированию кризиса в стране", - подчеркнул Абдулла.
Ранее в четверг движение "Талибан" объявило о захвате Кандагара, центра одноименной провинции на юге Афганистана. Кандагар является вторым по величине городом страны. Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее.
Если информация о взятии талибами Кандагара подтвердится, это будет третий за день и двенадцатый из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль талибов.
Ранее в четверг талибы сообщили о захвате города Газни, центра одноименной провинции и в центральном Афганистане, и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке страны.
В эти часы боевики движения "Талибан" штурмуют город Герат, центр одноименной провинции на западе страны.
Военные Азербайджана, Турции и Пакистана на конференции в Баку определят детали учений "Три брата - 2021" - Минобороны
Трехстороннее заявление предусматривает полный вывод армянских военных из Карабаха - МИД Азербайджана
МИД Азербайджана выразил соболезнования России в связи с крушением вертолета на Камчатке
Нефть дешевеет на отчетах МЭА и ОПЕК, цена Brent - $71,25 за баррель
TuranBank получил от ЧБТР кредит на 10 млн манатов для развития МСП
Резиденты СХПП в I полугодии 2021г произвели продукции на 794 млн манатов
Белорусскую вакцину от COVID-19 собираются выпустить в 2023 году в гражданский оборот
В Грузии количество инфицированных COVID-19 на 100 тыс. человек впятеро выше, чем было в Индии, заявляют в Минздраве
В Финляндии зафиксирован антирекорд заболеваемости коронавирусом
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог