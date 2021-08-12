Шойгу прибыл на учения в Китай

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений "Сибу/Взаимодействие-2021".
Также в рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.
По данным российского военного ведомства, "основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран".
Учения "Сибу/Взаимодействие-2021" идут на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая.
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