Шойгу прибыл на учения в Китай

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений "Сибу/Взаимодействие-2021".

Также в рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

По данным российского военного ведомства, "основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран".

Учения "Сибу/Взаимодействие-2021" идут на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая.