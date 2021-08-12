Талибы захватили штаб-квартиру полиции в Герате - третьем по величине городе Афганистана

Боевики движения "Талибан" в четверг взяли под контроль штаб-квартиру полиции и два полицейских участка в Герате - третьем по величине городе Афганистана, сообщает корреспондент Би-би-си по Южной Азии со ссылкой на совет провинции.
""Талибан" захватил штаб-квартиру полиции, а также третий и четвертый полицейские участки", - написала корреспондент Никола Карим в твиттере.
По ее словам, член совета провинции Герат сообщил, что в настоящий момент город находится "на грани краха".
При этом в совете отметили, что офис губернатора провинции все еще находится под контролем правительства.
Также в четверг боевики движения "Талибан" взяли под контроль Кандагар - столицу одноименной провинции в южном Афганистане, второй по численности населения город страны.
Ранее в четверг боевики движения "Талибан" заявили, что взяли под свой контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции, на юго-востоке Афганистана.
Менее чем за неделю талибы захватили столицы девяти провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.
Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.
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