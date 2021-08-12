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ТЭК 12.08.2021 21:35

Украина в январе-июле снизила экспорт электроэнергии на 24%

Украина в январе-июле 2021 года сократила экспорт электроэнергии на 24,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 2,131 млрд кВт.ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 16,6% - до 1,484 млрд кВт.ч.

Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 39,8% - до 534,1 млн кВт.ч.

Экспорт электроэнергии в Молдавию сократился на 13,2% - до 113 млн кВт.ч.

В Белоруссию и РФ поставки не осуществлялись. В январе-июле прошлого года в Белоруссию было поставлено 12 млн кВт.ч.

В июле 2021года Украина экспортировала 366,3 млн кВт.ч электроэнергии - в 2,8 раза больше, чем в июле 2020 года.

Кроме того, Украина в январе-июле 2021 года импортировала 987,3 млн кВт.ч электроэнергии (снижение на 44,5%). В том числе из Белоруссии поставлено 522,6 млн кВт.ч, Словакии - 258,4 млн кВт.ч, России - 101,9 млн кВт.ч, Венгрии - 66,4 млн кВт.ч, Румынии - 38 млн кВт.ч.

В июле этого года импортировано 1,2 млн кВт.ч электроэнергии против 21,8 млн кВт.ч годом ранее.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за семь месяцев из РФ импортировано 32,9 млн кВт.ч электроэнергии, из Белоруссии - 0,6 млн кВт.ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт.ч, из Белоруссии - 9,7 млн кВт.ч, в Белоруссию - 0,4 млн кВт.ч, в Польшу - 8,5 млн кВт.ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% по сравнению с 2019 годом - до 4 млрд 754,1 млн кВт.ч.

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Тэги: УКРАИНА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]