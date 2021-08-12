Посольство США в Кабуле призывает американских граждан срочно покинуть Афганистан

Посольство США в Афганистане в четверг выпустило рекомендацию для американских граждан незамедлительно покинуть страну, используя возможности имеющихся коммерческих рейсов.
"Американское посольство предупреждает граждан США о необходимости срочно покинуть Афганистан на доступных коммерческих рейсах. Если в настоящее время вы не можете позволить себе приобрести билет на самолет, свяжитесь с посольством США в Кабуле, чтобы получить кредит на репатриацию. Если вы - американский гражданин и ожидаете иммиграционную визу для супруги/супруга или ребенка, незамедлительно свяжитесь с нами", - говорится в сообщении посольства.
"Существующие условия с обеспечением безопасности и с учетом сокращенного количества персонала, возможность оказания помощи, которую может предоставить посольство гражданам США, крайне ограничена, даже в пределах Кабула", - отмечается в документе.
США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось. Президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.
В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы (боевики организации движение "Талибан") за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.
Армянские ВС вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гедабека
Военные Азербайджана, Турции и Пакистана на конференции в Баку определят детали учений "Три брата - 2021" - Минобороны
Трехстороннее заявление предусматривает полный вывод армянских военных из Карабаха - МИД Азербайджана
Казахстан с 2022г обяжет работающие в стране иностранные интернет-компании платить НДС
Украина в январе-июле снизила экспорт электроэнергии на 24%
Нефть дешевеет на отчетах МЭА и ОПЕК, цена Brent - $71,25 за баррель
В ООН для борьбы с потеплением климата призывают закрыть угольные и газовые электростанции
Из-за бесконтрольного распространения лесных пожаров тысячам жителей штата Монтана в США предписано эвакуироваться
Белорусскую вакцину от COVID-19 собираются выпустить в 2023 году в гражданский оборот
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог