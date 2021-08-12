Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0232 GBR   2.3587 TRY   0.197

Цена на нефть

11.08 $/bbl   WTI 69.25 0.96 Brent 71.44 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.08.2021 21:57

Посольство США в Кабуле призывает американских граждан срочно покинуть Афганистан

Посольство США в Афганистане в четверг выпустило рекомендацию для американских граждан незамедлительно покинуть страну, используя возможности имеющихся коммерческих рейсов.

"Американское посольство предупреждает граждан США о необходимости срочно покинуть Афганистан на доступных коммерческих рейсах. Если в настоящее время вы не можете позволить себе приобрести билет на самолет, свяжитесь с посольством США в Кабуле, чтобы получить кредит на репатриацию. Если вы - американский гражданин и ожидаете иммиграционную визу для супруги/супруга или ребенка, незамедлительно свяжитесь с нами", - говорится в сообщении посольства.

"Существующие условия с обеспечением безопасности и с учетом сокращенного количества персонала, возможность оказания помощи, которую может предоставить посольство гражданам США, крайне ограничена, даже в пределах Кабула", - отмечается в документе.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось. Президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы (боевики организации движение "Талибан") за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГРАЖДАНЕ, АФГАНИСТАН, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Белый дом признал, что десятки граждан пострадали от "гаванского синдрома" Богатейшие американцы заработали $195 млрд за первые 100 дней президентства Байдена AZAL вернула в Баку из США и Турции 230 граждан Азербайджана Трамп затронул с Лавровым тему задержанных граждан США в РФ и РФ - в США Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]