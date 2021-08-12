Посольство США в Кабуле призывает американских граждан срочно покинуть Афганистан

Посольство США в Афганистане в четверг выпустило рекомендацию для американских граждан незамедлительно покинуть страну, используя возможности имеющихся коммерческих рейсов.

"Американское посольство предупреждает граждан США о необходимости срочно покинуть Афганистан на доступных коммерческих рейсах. Если в настоящее время вы не можете позволить себе приобрести билет на самолет, свяжитесь с посольством США в Кабуле, чтобы получить кредит на репатриацию. Если вы - американский гражданин и ожидаете иммиграционную визу для супруги/супруга или ребенка, незамедлительно свяжитесь с нами", - говорится в сообщении посольства.

"Существующие условия с обеспечением безопасности и с учетом сокращенного количества персонала, возможность оказания помощи, которую может предоставить посольство гражданам США, крайне ограничена, даже в пределах Кабула", - отмечается в документе.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось. Президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы (боевики организации движение "Талибан") за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.