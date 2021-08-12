Нефть дешевеет на отчетах МЭА и ОПЕК, цена Brent - $71,25 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после выхода ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые вызывают опасения за перспективы роста спроса на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 в четверг составляет $71,25 за баррель, что на $0,19 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,01 за баррель, что на $0,24 (0,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

"Опасения за спрос, связанные с распространением штамма "дельта" COVID-19, остаются главным движущим фактором рынка", - пишет аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос на нефть в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

Прогноз на оставшуюся часть года также был значительно понижен из-за обострения пандемии и пересмотра исторических данных. Спрос на нефть во втором полугодии снизился более чем на 500 тыс. б/с с момента публикации отчета в прошлом месяце.

Согласно прогнозам МЭА, мировой спрос на нефть вырастет на 2,6 млн б/с в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале ожидается, что спрос вырастет еще на 1,4 млн б/с перед сезонным падением в первом квартале 2022 года.

Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 637 тыс. баррелей в сутки - до 26,66 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации со ссылкой на вторичные источники данных.

С учетом предоставленной информации, сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи исполнена в прошлом месяце на 115%. Этому способствовало дополнительное добровольное ограничение Саудовской Аравии.

Оценка темпов роста спроса на нефть в 2021 году не изменилась по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП, пишут аналитики ОПЕК.