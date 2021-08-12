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Дальнее зарубежье 12.08.2021 20:50

Талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана

Боевики движения "Талибан" в четверг взяли под контроль Герат - третий по величине город Афганистана, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным источника, правительственные силы отступили.

Это одиннадцатая провинциальная столица, захваченная талибами в последние дни.

Также в четверг боевики движения "Талибан" взяли под контроль Кандагар - столицу одноименной провинции в южном Афганистане, второй по численности населения город страны. Кроме того, согласно заявлению талибов, они взяли под контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции на юго-востоке Афганистана.

Ранее талибы захватили столицы девяти провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ГЕРАТ, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]