Талибы объявили о захвате столицы провинции Бадгис на северо-западе Афганистана

Боевики движения "Талибан" в четверг взяли под контроль город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщил в твиттере корреспондент издания The Independent в Пакистане.

При этом она сослался на заявление пресс-секретаря талибов Забихуллу Муджахида.

Ранее в четверг боевики движения захватили столицу провинции Герат, граничащую с Бадгисом.

Также в четверг талибы установили контроль над Кандагаром - столицей одноименной провинции в южном Афганистане и вторым по численности населения городом страны.

Таким образом, талибы за последние дни захватили столицы 12 провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат, Кандагар и Калайи-Нау.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.