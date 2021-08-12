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Дальнее зарубежье 12.08.2021 21:41

Талибы объявили о захвате столицы провинции Бадгис на северо-западе Афганистана

Боевики движения "Талибан" в четверг взяли под контроль город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, сообщил в твиттере корреспондент издания The Independent в Пакистане.

При этом она сослался на заявление пресс-секретаря талибов Забихуллу Муджахида.

Ранее в четверг боевики движения захватили столицу провинции Герат, граничащую с Бадгисом.

Также в четверг талибы установили контроль над Кандагаром - столицей одноименной провинции в южном Афганистане и вторым по численности населения городом страны.

Таким образом, талибы за последние дни захватили столицы 12 провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат, Кандагар и Калайи-Нау.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ГОРОД, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]