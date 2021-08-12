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Происшествия 12.08.2021 22:19

Из-за бесконтрольного распространения лесных пожаров тысячам жителей штата Монтана в США предписано эвакуироваться

Власти США направили предписание эвакуироваться нескольким тысячам жителей штата Монтана в связи с лесным пожаром, который пока не удается взять под контроль, сообщает в четверг издание The Hill.

По данным издания, пожар начался в минувшее воскресенье и охватил более 60 тыс. гектаров. В результате эвакуироваться должны шесть местных сообществ, а еще три сообщества власти призвали предварительно готовиться к отъезду.

Тем временем, продолжает полыхать лесной пожар в районе Дикси штата Калифорния, который считается наиболее мощным в данный момент на территории США. Он начался еще 13 июля и успел уничтожить примерно 550 домов и спалить более 204 тыс. гектаров территории.

Пожарным удалось взять под контроль лишь 30% от этого пожара. Тем временем власти опасаются, что нынешние погодные условия могут вызвать грозы, которые будут еще больше способствовать распространению огня - за счет сильных ветров и ударов молний.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) отмечает, что ранее установившаяся крайне сухая погода создала подходящие условия для возгораний во многих западных штатах США. Так, только в штате Монтана были зафиксированы 25 очагов крупных пожаров.

AP указывает, что по словам ученых, за последние 30 лет климатические изменения сделали погоду в этом регионе страны более теплой и сухой, причем погодные условия продолжат ухудшаться, а лесные пожары - становиться более частными и разрушительными.

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Тэги: США, МОНТАНА, ПОЖАРЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]