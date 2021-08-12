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Карабах 12.08.2021 22:40

Армянские ВС вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гедабека

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гедабека, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

“Армянские ВС 12 августа подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики и Заманлы Гедабекского района. Обстрел велся периодически с 17:40 до 20:55 с позиций ВС Армении в населенном пункте Араздейен Вединского района, населенного пункта Ттуджур и Чямбяряк Чямбярякского района из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок”, - отмечается в информации.


Согласно информации, потерь и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет.


Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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