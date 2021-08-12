Армянские ВС вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гедабека

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Гедабека, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

“Армянские ВС 12 августа подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики и Заманлы Гедабекского района. Обстрел велся периодически с 17:40 до 20:55 с позиций ВС Армении в населенном пункте Араздейен Вединского района, населенного пункта Ттуджур и Чямбяряк Чямбярякского района из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок”, - отмечается в информации.





Согласно информации, потерь и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет.





Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.





Х.Насирзаде