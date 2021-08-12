Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0232 GBR   2.3587 TRY   0.197

Цена на нефть

11.08 $/bbl   WTI 69.25 0.96 Brent 71.44 0.81

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.08.2021 23:02

Шесть человек пострадали при взрыве газовых баллонов в автобусе в Воронеже - источник

Газовые баллоны взорвались в автобусе в Воронеже, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию", - сказал источник.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает, что в настоящее время профильными ведомствами ведется обследования автобуса, отрабатываются разные версии произошедшего.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОРОНЕЖ, АВТОБУС, ИНЦИДЕНТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]