Шесть человек пострадали при взрыве газовых баллонов в автобусе в Воронеже - источник

Газовые баллоны взорвались в автобусе в Воронеже, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию", - сказал источник.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает, что в настоящее время профильными ведомствами ведется обследования автобуса, отрабатываются разные версии произошедшего.