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Регион 12.08.2021 23:16

При взрыве газового баллона в воронежском автобусе пострадали 12 человек - источник

Число пострадавших при взрыве газового баллона в автобусе в Воронеже увеличилось до 12 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"С места взрыва госпитализированы 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По данным источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает, что в настоящее время профильными ведомствами ведется обследования автобуса, отрабатываются разные версии произошедшего.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса в Воронеже, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Сергей Соколов.

"Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", - сказал Соколов "Интерфаксу".

По его словам, пока на месте работают экстренные службы.

"Рассматриваются различные версии, преждевременно говорить о причинах", - сказал он.

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Тэги: ВОРОНЕЖ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]