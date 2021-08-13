Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.08.2021 10:40

РФ для укрепления позиций использует свой киберпотенциал - глава Стратегического командования США

РФ для усиления своей международной роли избегает прямой конфронтации, но прибегает к давлению в отношении других стран и к кибероперациям, заявил в четверг глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.

"Россия продолжает использовать широкий спектр возможностей, которые лежат ниже уровня конфликта, такие как спонсируемое государством принуждение в отношении других стран и (воздействие - ИФ) в киберпространстве", - говорится в заявлении Пентагона.

По словам адмирала, Москва добивается модернизации оснащенных обычным вооружением войск и стратегических войск, причем Россия, для которой ядерное оружие все так же играет основополагающую роль, провела переоснащение свыше 80% стратегических ядерных сил. Также Россия активно развивает гиперзвуковое оружие и другие типы ракет, уточнил командующий.

Говоря о КНР, он отметил, что "мы являемся свидетелями стратегического прорыва Китая. Взрывной рост и модернизация его ядерных и обычных войск может быть лишь тем, что я назову захватывающим. И честно говоря, слово "захватывающий" может быть недостаточным".

По его словам, Китай, в частности, занимается баллистическими ракетами средней дальности, баллистическими ракетами на мобильных установках, ядерными баллистическими ракетами, запускаемыми с подводных лодок, а также гиперзвуковым оружием. Адмирал подчеркнул, что подобное оружие трудно засекать и отслеживать имеющимися у США техническими средствами - на Земле и в космосе.

Согласно оценкам Ричарда, в 2019 году Китай провел больше испытаний баллистических ракет, чем остальные страны мира вместе взятые.

"У них (Китая - ИФ) - самый большой флот в мире, и у них третьи по величине ВВС в мире", - цитирует Пентагона слова адмирала.

Он считает, что США для сдерживания РФ и КНР нужно модернизировать всю ядерную триаду, причем инвестиции должны предназначаться и для систем командования и управления ядерными силами с целью выдерживать кибератаки. Также США нужно уделять внимание гиперзвуковому оружию и высокоэнергетическому лазерному оружию, добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ВЫЗОВЫ, ОЦЕНКА


Похожие новости


США сожалеют о невозможности ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму РФ ФРГ не намерена отказываться от "Северного потока 2" даже в случае давления США 24 российским дипломатам, отработавшим в США более трех лет, предписано покинуть Соединенные Штаты до 3 сентября - посол Антонов Конгрессмены США внесли законопроект о борьбе с субсидиями в странах-экспортерах сахара США вынуждены уволить 182 местных сотрудника в своих диппредставительствах в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге - Блинкен Блинкен возложил на власти России ответственность за увольнение местных сотрудников дипмиссии США в Москве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]