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Дальнее зарубежье 13.08.2021 10:36

Канада направит в Афганистан спецназ для обеспечения безопасности при эвакуации посольства - СМИ

Правительство Канады направит в Кабул подразделение спецназа, который будет обеспечивать безопасность сотрудников канадского посольства в процессе его эвакуации и до закрытия, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Ранее о направлении в Кабул 3 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации части своего посольства сообщил Вашингтон, около 600 военных с той же целью направляет Лондон.

Как сообщил американский госдепартамент, в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани американские госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заверили, что в условиях наступления движения "Талибан" США продолжают оказывать помощь афганскому правительству.

При этом Блинкен "подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта".

С призывом к политическому урегулированию конфликта к сторонам афганского конфликта обратился также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В то же время, лидеры афганского движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Гани, сообщил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Условие таково: пока (пост президента Афганистана) занимает Ашраф Гани, мы (талибы) не собираемся вести диалог с афганским правительством", - привел Хан слова лидеров "Талибана".

По его словам, урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.

По данным СМИ, боевики "Талибан" продолжают активное наступление. Агентство Associated Press сообщило, что в четверг талибы захватили второй и третий по величине после Кабула города Афганистана - Кандагар и Герат. Под контролем "Талибан" в настоящее время 12 из 34 провинциальных столиц Афганистана.

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Тэги: КАНАДА, АФГАНИСТАН, СПЕЦНАЗ, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]