КНР и ряд стран считают поиск истоков COVID-19 политизированным, рассматриваются все гипотезы начала пандемии - ВОЗ

КНР и некоторые другие члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что расследование начала пандемии COVID-19 не носит объективный характер, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ВОЗ.
"Они (эти страны - ИФ) предположили, что изучение истоков пандемии было политизированным или что ВОЗ действовала под воздействием политического давления", - говорится в заявлении.
"Но по итогам обзора отчета по первой фазе расследования ВОЗ пришла к выводам, что имеются недостаточные научные обоснования для того, чтобы отвергать какие-либо гипотезы", - отмечается в документе.
ВОЗ подчеркнула, что для оценки теории о начале пандемии из лаборатории необходимо получить доступ ко всем данным. В то же время в организации указали на необходимость проанализировать и улучшить протоколы безопасности в лабораториях по всему миру, включая Китай.
Говоря о следующей серии исследований с целью пролить свет на возникновение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в ВОЗ указали на "крайнюю важность" задачи узнать о начале пандемии. Так, новые исследования "будут включать дальнейшую проработку исходных данных о самых ранних случаях (болезни - ИФ) и образцах крови от возможных ранних случаев в 2019 году". В ВОЗ указали, что доступ к данным является крайне важным, и в этот вопрос нельзя примешивать политику.
В частности, ВОЗ способствовала независимой проверке международными лабораториями образцов крови, взятых в Италии до начала эпидемии в этой стране. В организации отметили, что хотели бы видеть подобную "научную солидарность" от всех других стран, включая КНР, для скорейшего и наиболее эффективного определения истоков коронавируса.
Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус попал туда и как начал распространяться среди людей.
Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".
Тем не менее, Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам. В мае 2021 года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.
Позднее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите G7 заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса.
В июле Пекин отказался от плана ВОЗ, предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. Так, заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом.
В августе издание "Глобал таймс" сообщило со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что американские разведслужбы, получившие указание от президента Байдена установить источник появления коронавируса SARS-CoV-2, прикладывают усилия для компрометации правительства Китая. По данным источника, в частности, Вашингтон хочет продолжать давление на ВОЗ в этом направлении.
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