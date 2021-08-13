На Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых случая заболевания коронавирусом, 44 летальных случая - Минздрав

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано свыше 1 200 случаев заражения COVID-19, 44 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 73, медработников - 52). Также за минувшие сутки госпитализированы 613 человек, летальных случаев - 44, выздоровели - 1 007 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram.

Днем ранее, 12 августа, за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа - 781 новый случай.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 263 864 человек, выздоровели 2 195 798 человек, летальных случаев - 53 217.