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Здравоохранение 13.08.2021 11:21

На Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых случая заболевания коронавирусом, 44 летальных случая - Минздрав

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано свыше 1 200 случаев заражения COVID-19, 44 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 73, медработников - 52). Также за минувшие сутки госпитализированы 613 человек, летальных случаев - 44, выздоровели - 1 007 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram.

Днем ранее, 12 августа, за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа - 781 новый случай.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 263 864 человек, выздоровели 2 195 798 человек, летальных случаев - 53 217.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]