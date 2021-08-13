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Регион 13.08.2021 11:36

Таджикские военные прекратили работы на границе с Киргизией - администрация Баткенской области

Таджикские военнослужащие после переговоров руководителей силовых ведомств Киргизии и Таджикистана закопали окопы, вырытые в четверг на совместной государственной границе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь администрации Баткенской области Киргизии Азат Курбанбеков.

"Главы районных администраций и руководители силовых ведомств Баткенского (Киргизия) и Исфаринского (Таджикистан) районов обсудили вопрос окопов, вырытых в районе киргизского села Орто Боз Баткенской области Киргизии. По итогам переговоров таджикская сторона согласилась закопать окопы, которые были вырыты таджикскими военнослужащими", - сказал Курбанбеков.

В четверг руководитель Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев сообщил "Интерфаксу", что таджикские военнослужащие роют окопы на приграничном с Киргизией участке государственной границы.

"Поступила информация о том, что таджикская сторона роет окопы на приграничной территории в районе села киргизского села Орто Боз. Эта информация подтвердилась. Мы обсудили, какую работу будем вести по этому вопросу. Я уже переговорил с губернатором Согдийской области Таджикистана. Мы договорились, что встретимся вместе с руководителями соответствующих структур и обсудим ситуацию", - сказал Алимбаев.

По его словам, в четверг за закрытыми дверями силовики области обсудили сложившуюся ситуацию и меры по предупреждению конфликтов в приграничных районах.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной противостояния между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, несогласованными остаются 375 км.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ОКОПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]