Таджикские военные прекратили работы на границе с Киргизией - администрация Баткенской области

Таджикские военнослужащие после переговоров руководителей силовых ведомств Киргизии и Таджикистана закопали окопы, вырытые в четверг на совместной государственной границе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь администрации Баткенской области Киргизии Азат Курбанбеков.
"Главы районных администраций и руководители силовых ведомств Баткенского (Киргизия) и Исфаринского (Таджикистан) районов обсудили вопрос окопов, вырытых в районе киргизского села Орто Боз Баткенской области Киргизии. По итогам переговоров таджикская сторона согласилась закопать окопы, которые были вырыты таджикскими военнослужащими", - сказал Курбанбеков.
В четверг руководитель Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев сообщил "Интерфаксу", что таджикские военнослужащие роют окопы на приграничном с Киргизией участке государственной границы.
"Поступила информация о том, что таджикская сторона роет окопы на приграничной территории в районе села киргизского села Орто Боз. Эта информация подтвердилась. Мы обсудили, какую работу будем вести по этому вопросу. Я уже переговорил с губернатором Согдийской области Таджикистана. Мы договорились, что встретимся вместе с руководителями соответствующих структур и обсудим ситуацию", - сказал Алимбаев.
По его словам, в четверг за закрытыми дверями силовики области обсудили сложившуюся ситуацию и меры по предупреждению конфликтов в приграничных районах.
Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной противостояния между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, несогласованными остаются 375 км.
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