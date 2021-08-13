"Дочка" ИВ Баку отбирает подрядчика для подготовки ПСД по капитальному ремонту административного здания

ООО "Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir" ("Капитальное строительство и ремонт Баку, "дочка" Исполнительной власти города) отбирает подрядчика на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) по капитальному ремонту административного здания ИС.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.
Предложения от компаний принимаются до 18:00 9 сентября. Процедура вскрытия предложений состоится 10 сентября в 11:00.
Адрес: Баку, ул.Наджафгулу Рафиева, 17; контактное лицо: Ахмед Мамедов. Телефон: (+99412) 496-52-05.
Б.Рустамбеков
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