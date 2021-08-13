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Инфраструктура и тендеры 13.08.2021 11:09

"Дочка" ИВ Баку отбирает подрядчика для подготовки ПСД по капитальному ремонту административного здания

ООО "Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir" ("Капитальное строительство и ремонт Баку, "дочка" Исполнительной власти города) отбирает подрядчика на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) по капитальному ремонту административного здания ИС.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 9 сентября. Процедура вскрытия предложений состоится 10 сентября в 11:00.

Адрес: Баку, ул.Наджафгулу Рафиева, 17; контактное лицо: Ахмед Мамедов. Телефон: (+99412) 496-52-05.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПСД, МЭРИЯ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]