"Дочка" ИВ Баку отбирает подрядчика для подготовки ПСД по капитальному ремонту административного здания

ООО "Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir" ("Капитальное строительство и ремонт Баку, "дочка" Исполнительной власти города) отбирает подрядчика на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) по капитальному ремонту административного здания ИС.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 18:00 9 сентября. Процедура вскрытия предложений состоится 10 сентября в 11:00.

Адрес: Баку, ул.Наджафгулу Рафиева, 17; контактное лицо: Ахмед Мамедов. Телефон: (+99412) 496-52-05.

Б.Рустамбеков