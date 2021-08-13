Минобороны Афганистана сообщает о 202 убитых за сутки талибах

В ходе боестолкновений с правительственными силами Афганистана за прошедшие сутки убиты 202 боевика движения "Талибан", еще 89 ранены, сообщил в пятницу пресс-центр министерства обороны Афганистана.
Авиаударами ВВС Афганистана по скоплению боевиков на территории уездов Ширзад и Ачин провинции Нангархар на востоке страны убиты 52 талиба, еще 11 человек ранены, сообщает оборонное ведомство.
"Также уничтожены машина, 5 мотоциклов, некоторое количество оружия и боеприпасов", - уточняется в сообщении.
В результате авиаудара ВВС Афганистана на территории уезда Чамтал провинции Балх на северо-западе страны убиты 38 талибов, еще 18 получили ранения.
Наиболее активные бои за этот период шли в провинциях Нангархар, Газни, Фарах, Бадгис, Балх, Гильменд и Каписа.
В четверг вечером боевики движения "Талибан" объявили о захвате пятого за день провинциального центра. В этот день под контроль радикалов перешли города Газни - центр одноименной провинции центральном Афганистане, Таринкот - столица провинции Урузган на юго-востоке, Кандагар - центр одноименной провинции на юге, Герат - центр одноименной провинции на западе и Калайи-Нау - центр провинции Бадгис на северо-западе страны.
Кроме того, в сети в пятницу появились видеокадры захвата талибами города Лашкаргоха - центра провинции Гильменд на юге страны. За этот город с начала августа шли наиболее ожесточенные бои, среди сотен убитых и раненых талибов Минобороны Афганистана периодически отмечало наличие боевиков террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".
Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибан" контролируют уже две трети территории Афганистана.
К утру пятницы радикалы контролируют центры 14 из 34 провинций страны.
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