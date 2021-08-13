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СНГ 13.08.2021 12:16

МВД Белоруссии считает резидентов Парка высоких технологий причастными к DDoS-атакам на сайты вузов

Установлены "тысячи участников" DDoS-атак, совершенных на сайты белорусских вузов осенью 2020 года, среди них - сотрудники резидентов Парка высоких технологий, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в пятницу.

"Пострадавшие от атак вузы обратились в органы внутренних дел. В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных оперативниками главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси, установлены тысячи участников кибератак. В основном это студенты", - говорится в сообщении Чемодановой в ее телеграм-канале.

По ее словам, "в бот-сети оказались втянуты и некоторые IT-компании - резиденты Парка высоких технологий". "Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесенный ущерб вузам", - добавила Чемоданова.

По факту DDoS-атак следователями возбуждено уголовное дело.

Она напомнила, что массированным кибератакам осенью прошлого года подверглись Белорусский государственный университет и Белорусский государственный медицинский университет.

Чемоданова рассказала, что вначале был проведен опрос, "в котором предложили пользователям выбрать цель для массированной кибератаки из перечня государственных организаций".

"Затем для осуществления DDoS-атаки создали специальный сервис и предложили пользователям стать участниками автоматической бот-сети для атаки на госресурсы. "Кибер-партизаны" призвали студентов заявить о своей гражданской позиции", - заявила официальный представитель МВД.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИБЕРАТАКИ, ВУЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]