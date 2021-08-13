МВД Белоруссии считает резидентов Парка высоких технологий причастными к DDoS-атакам на сайты вузов

Установлены "тысячи участников" DDoS-атак, совершенных на сайты белорусских вузов осенью 2020 года, среди них - сотрудники резидентов Парка высоких технологий, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в пятницу.
"Пострадавшие от атак вузы обратились в органы внутренних дел. В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных оперативниками главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси, установлены тысячи участников кибератак. В основном это студенты", - говорится в сообщении Чемодановой в ее телеграм-канале.
По ее словам, "в бот-сети оказались втянуты и некоторые IT-компании - резиденты Парка высоких технологий". "Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесенный ущерб вузам", - добавила Чемоданова.
По факту DDoS-атак следователями возбуждено уголовное дело.
Она напомнила, что массированным кибератакам осенью прошлого года подверглись Белорусский государственный университет и Белорусский государственный медицинский университет.
Чемоданова рассказала, что вначале был проведен опрос, "в котором предложили пользователям выбрать цель для массированной кибератаки из перечня государственных организаций".
"Затем для осуществления DDoS-атаки создали специальный сервис и предложили пользователям стать участниками автоматической бот-сети для атаки на госресурсы. "Кибер-партизаны" призвали студентов заявить о своей гражданской позиции", - заявила официальный представитель МВД.
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