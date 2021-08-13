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ТЭК 13.08.2021 12:21

Азербайджан в январе-июне увеличил импорт бензина Premium Euro-95 из России на 26%, из Ирана - в 1,8 раза

Азербайджан в I-ом полугодии 2021 года импортировал 75 тыс. 407,71 т автомобильного бензина Premium Euro-95, что в 2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В стоимостном выражении объем импорта бензина Premium Euro-95 составил на сумму $52 млн 213,33 тыс. (рост в 2,3 раза).

При этом, в отчетный период 60,8% всего импорта бензина Premium Euro-95 или 45 тыс. 873,52 т (рост на 26,4%) на сумму $31 млн 342,6 тыс. (рост на 44,8%) поставлено из России.

Кроме того, в отчетный период 559,32 т бензина Premium Euro-95 на сумму $399,15 тыс. было импортировано из Грузии (импорт в январе-июне 2020 года не осуществлялся), 3 тыс. 221,1 т на $2 млн 51,53 тыс. - из Ирана (рост в количественном выражении в 2,1 раза, в стоимостном - на 87,4%), Румынии - 25 тыс. 399,78 т на $18 млн 179,75 тыс., Туркменистана - 353,99 т на $240,29 тыс.

В Азербайджан в январе-июне 2021 года также поставлено автомобильного бензина Super Euro-98 в объеме 1 тыс. 563,19 т (рост на 30,9%) на сумму $1 млн 272,89 тыс. (рост на 28,9%).

В структуре поставок 237,45 т на сумму $196,46 тыс. пришлось на Беларусь, 1 млн 325,74 т на сумму $1 млн 76,43 тыс. - на Румынию.

В 2020 году Азербайджан импортировал 96 тыс. 998,93 т автомобильного бензина Premium Euro-95 на $58 млн 615,07 тыс. При этом, 58,5% всего импорта бензина или 56 тыс. 743,48 т бензина на сумму $34 млн 469,77 тыс. было поставлено из России.

Автомобильного бензина Super Euro-98 в 2020 году в Азербайджан было импортировано в объеме 2 тыс. 654,36 т на $2 млн 96,71 тыс.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,45 манат за 1 литр, "Super Euro-98" - 1,6 манат/литр.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ИМПОРТ, ДАННЫЕ


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