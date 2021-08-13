В Азербайджане с 2006г общий объем ипотечного кредитования составил около 2 млрд манатов - АИКГФ

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июле 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 230,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде.
Как сообщили в АИКГФ, за отчетный период данные кредиты выданы 3,445 тыс. семьям.
"Из выданных кредитов 153,6 млн манатов пришлось на стандартные ипотечные кредиты (2,04 тыс. единиц), 76,8 млн манатов - на льготные (1,405 тыс. единиц)", - отмечается в информации АИКГФ.
При этом за 7 месяцев текущего года средняя стоимость жилья, приобретенного за счет ипотечного кредитования, составила 81,1 тыс. манатов, средняя сумма кредита - 55,9 тыс. манатов, а среднегодовая процентная ставка - 6,3%.
Кроме того в Фонде отметили, что общий объем ипотечных кредитов, выданных за счет средств фонда с 2006 года, превысил 1 млрд 882 млн манатов, количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью этих кредитов, составило 35,112 тыс. человек. "Из них свыше 625 млн манатов (12,15 тыс. единиц) - льготная ипотека", - отметили в Фонде.
Х.Насирзаде
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