В Азербайджане с 2006г общий объем ипотечного кредитования составил около 2 млрд манатов - АИКГФ

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июле 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 230,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде.

Как сообщили в АИКГФ, за отчетный период данные кредиты выданы 3,445 тыс. семьям.

"Из выданных кредитов 153,6 млн манатов пришлось на стандартные ипотечные кредиты (2,04 тыс. единиц), 76,8 млн манатов - на льготные (1,405 тыс. единиц)", - отмечается в информации АИКГФ.

При этом за 7 месяцев текущего года средняя стоимость жилья, приобретенного за счет ипотечного кредитования, составила 81,1 тыс. манатов, средняя сумма кредита - 55,9 тыс. манатов, а среднегодовая процентная ставка - 6,3%.

Кроме того в Фонде отметили, что общий объем ипотечных кредитов, выданных за счет средств фонда с 2006 года, превысил 1 млрд 882 млн манатов, количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью этих кредитов, составило 35,112 тыс. человек. "Из них свыше 625 млн манатов (12,15 тыс. единиц) - льготная ипотека", - отметили в Фонде.

Х.Насирзаде