ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT

ВТБ (Азербайджан) провел обновление цифрового банка DIRECT. В нем появилась функция просмотра истории операций, а также создания шаблонов платежей.

Пользователи чат-банка в мессенджерах Facebook и WhatsApp теперь смогут не только совершать онлайн-платежи, но и просматривать все операции, отслеживать задолженность, а кроме того — повторять платежи прямо из истории.

Одним из нововведений в чат-банке DIRECT стал раздел «Шаблоны», с помощью которого клиент получает возможность сохранять свои онлайн-платежи в виде шаблона. Это позволит быстрее и удобнее проводить операции, а также не тратить время на ввод необходимых для оплаты данных. Клиент может редактировать данные в шаблоне, меняя или удаляя его по своему желанию.

Ещё одной новинкой стал раздел «Мои платежи», в котором можно посмотреть истории своих операций, а также повторить любую из них одним нажатием. Новый функционал поможет сэкономить время и сделать работу в чат-банке DIRECT еще проще и комфортнее.

Для удобства пользователей чат-банка DIRECT было также доработано меню в WhatsApp. Это позволит клиентам быстрее получить доступ к необходимым операциям. Если раньше для получения услуги клиентам было необходимо отправлять цифры и кодовые слова, то сейчас достаточно выбрать один из готовых шаблонов ответа, высвечивающихся на экране телефона, и он автоматически будет отправлен для проведения соответствующей операции.

«Сегодня большинство клиентов предпочитают совершать банковские операции, не выходя из дома или не покидая своего рабочего места. В рамках стратегии группы ВТБ мы уделяем большое внимание развитию дистанционных сервисов для удобства наших клиентов. Наши инструменты позволяют легко и быстро выполнить необходимую финансовую операцию – оформление кредита или вклада, оплату счетов, перевод денег. На наш взгляд, будущее банковского рынка за комфортными цифровыми сервисами, поэтому мы продолжим их развивать и совершенствовать», - отметил исполняющий обязанности председателя правления ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.