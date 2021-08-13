Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

13.08.2021 12:37

ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT

ВТБ (Азербайджан) провел обновление цифрового банка DIRECT. В нем появилась функция просмотра истории операций, а также создания шаблонов платежей.

Пользователи чат-банка в мессенджерах Facebook и WhatsApp теперь смогут не только совершать онлайн-платежи, но и просматривать все операции, отслеживать задолженность, а кроме того — повторять платежи прямо из истории.

Одним из нововведений в чат-банке DIRECT стал раздел «Шаблоны», с помощью которого клиент получает возможность сохранять свои онлайн-платежи в виде шаблона. Это позволит быстрее и удобнее проводить операции, а также не тратить время на ввод необходимых для оплаты данных. Клиент может редактировать данные в шаблоне, меняя или удаляя его по своему желанию.

Ещё одной новинкой стал раздел «Мои платежи», в котором можно посмотреть истории своих операций, а также повторить любую из них одним нажатием. Новый функционал поможет сэкономить время и сделать работу в чат-банке DIRECT еще проще и комфортнее.

Для удобства пользователей чат-банка DIRECT было также доработано меню в WhatsApp. Это позволит клиентам быстрее получить доступ к необходимым операциям. Если раньше для получения услуги клиентам было необходимо отправлять цифры и кодовые слова, то сейчас достаточно выбрать один из готовых шаблонов ответа, высвечивающихся на экране телефона, и он автоматически будет отправлен для проведения соответствующей операции.

«Сегодня большинство клиентов предпочитают совершать банковские операции, не выходя из дома или не покидая своего рабочего места. В рамках стратегии группы ВТБ мы уделяем большое внимание развитию дистанционных сервисов для удобства наших клиентов. Наши инструменты позволяют легко и быстро выполнить необходимую финансовую операцию – оформление кредита или вклада, оплату счетов, перевод денег. На наш взгляд, будущее банковского рынка за комфортными цифровыми сервисами, поэтому мы продолжим их развивать и совершенствовать», - отметил исполняющий обязанности председателя правления ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]