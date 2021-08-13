Глава МВД Литвы заявляет о стабилизации ситуации на границе с Белоруссией

Ситуация на литовско-белорусской границе стабилизировалась, результаты появились после решения не пускать мигрантов в Литву, заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.
"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться и должны быть готовы к разным сценариям. Но я должна сказать, что это решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - сказала министр на пресс-конференции в пятницу.
По ее данным, за неделю в Литву пропустили 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа таких было 1340, однако Билотайте обратила внимание, что часть их - те же самые люди.
"44 человека были допущены на территорию Литвы из-за гуманитарных причин", - добавила она.
Министр указала охраняющим границу ведомствам, чтобы пропуск людей велся только на пунктах погранконтроля.
В других местах мигранты на территорию не будут пропускаться, их будут направлять в пункты погранконтроля.
Агентство BNS со ссылкой на Службу охраны госграницы (СОГГ) Литвы сообщало, что за минувшие сутки пограничника Литвы на границе с Белоруссией отправили назад 19 нелегальных мигрантов, двое были приняты по гуманитарным причинам.
Представитель СОГГ Рокас Пукинскас заявил, что не может сообщить, по каким гуманитарным причинам эти люди были приняты.
Нелегальные мигранты были возвращены обратно в Белоруссию в Швенчёнском, Вильнюсском и Варенском районах и в Друскиникайском самоуправлении.
Пограничники и помогающие им военные не использовали служебное оружие, спецсредства и физическое насилие, отмечалось в сообщении СОГГ.
С 11 августа прошлого года Литва в порядке исключения выдает разрешение на прибытие по гуманитарным причинам гражданам Белоруссии.
В этом году границу Литвы с Белоруссией незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Должностные лица этой республики назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение возвращать обратно лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, что заметно уменьшило поток мигрантов.
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