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В Британии назвали ошибкой вывод войск США из Афганистана

Глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"Я думаю, что поступать таким образом (выводить войска - ИФ) было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки", - сказал Уоллес.

По его словам, поскольку Соединенные Штаты, возглавлявшие международную коалицию в Афганистане, приняли это решение о выходе сил, то это означало, что и остальные страны, чьи войска находились на территории этой страны, должны были поступить так же. Однако теперь Уоллес опасается, что террористическая группировка "Аль-Каида" вернется в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там ухудшается день ото дня.

"Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида", вероятно, вернется", - заявил он.

Министр обороны Британии назвал ошибкой и само межафганское соглашение, достигнутое США и "Талибаном" в Катаре в 2020 году, когда экс-президент США Дональд Трамп пообещал вывести войска. Уоллес подчеркнул, что, по его мнению, именно то соглашение позволило талибам, счесть, что они могут захватить инициативу и одержать военную победу в Афганистане.

Нынешний президент США Джо Байден, заняв должность в январе этого года, продолжил политику своего предшественника на посту, сохранив все сроки вывода войск, отмечает Sky News.

"Соединенные Штаты уходят (из Афганистана - ИФ), и мы уходим вместе с ними, и это создает очень, очень большую проблему в этой стране с "Талибаном", который очевидно пользуется инициативой, а это не то, что нам бы понравилось. И я пытался понять после объявления (о выводе войск - ИФ), сможем ли мы собрать международное сообщество. Но я боюсь, что в сообществе в этом не заинтересованы", - добавил он.

Также британский министр обороны подтвердил, что Лондон на время направит в Афганистан 600 военнослужащих, чтобы помочь 3 тыс. человек, включая переводчиков и другой персонал с британскими паспортами, покинуть эту страну.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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