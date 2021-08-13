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Дальнее зарубежье 13.08.2021 16:38

Россия в контакте со всеми силами в Афганистане, видит трудности формирования консенсуса - Лавров

Россия контактирует со всеми политическими силами в Афганистане, наблюдает трудности с формированием консенсуса, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы разговариваем со всеми мало-мальски значимыми политическими силами в Афганистане, - и с правительством, и с талибами - (...) и видим, как непросто в афганском обществе сформировать консенсус", - сказал он журналистам.

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. По данным из разных источников, радикальное движение контролирует уже до 70% территории страны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АФГАНИСТАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]