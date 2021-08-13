Россия в контакте со всеми силами в Афганистане, видит трудности формирования консенсуса - Лавров

Россия контактирует со всеми политическими силами в Афганистане, наблюдает трудности с формированием консенсуса, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы разговариваем со всеми мало-мальски значимыми политическими силами в Афганистане, - и с правительством, и с талибами - (...) и видим, как непросто в афганском обществе сформировать консенсус", - сказал он журналистам.
Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. По данным из разных источников, радикальное движение контролирует уже до 70% территории страны.
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