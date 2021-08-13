Талибы утверждают, что все руководство афганского города Герата и тысячи солдат присоединились к их движению

В захваченном в четверг боевиками движения "Талибан" городе Герате - центре одноименной провинции на западе страны - все лидеры и должностные лица региона, а также тысячи военнослужащих афганской армии присоединились к их движению, сообщил в пятницу официальный представитель талибов Кари Ахмади.
"Знаменитый полководец Герата Мухаммад Исмаил Хан, заместитель министра внутренних дел администрации Кабула Абдул Рахман Рахман, командующий корпусом афганской национальной армии губернатор Герата Абдул Сабур Кейн, директор национальной безопасности Хасаб Сиддики, тысячи солдат и сторонников Исмаила Хана присоединились к Исламскому Эмирату (государство под управлением талибов, существовавшее в Афганистане 1996-2001 гг.)", - сообщил Ахмади.
Талибы выложили в сеть видео, на котором Исмаил Хан находится в машине вместе с лидерами экстремистов.
Очевидцы сообщили ранее о попытке командира корпуса афганского генерала Зафара Хана, а также заместителя начальника службы безопасности министерства внутренних дел и губернатора Герата покинуть город на двух вертолетах. Однако военнослужащие афганской армии, защищавшие Герат, силой предотвратили побег высокопоставленных чиновников.
Сетевой канал "Группа репортеров Герата" в пятницу объявил также о сдаче талибам председателя провинциального совета Герата Камрана Ализая. В доказательство своих слов издание публикует фото, где Ализай сидит за столом с лидером талибов в гератской зоне муллой Голамом Хайдаром.
В пятницу в сети также появились видеоматериалы, выложенные близкими к талибам источниками, на которых видно свободное перемещение боевиков по улицам города Лашкаргоха - центра провинции Гильменд на юге страны. За этот город с начала августа шли наиболее ожесточенные бои, боевики потеряли там сотни убитыми и ранеными, в их числе, по сообщениям Минобороны Афганистана, члены террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".
В официальном заявлении движения, опубликованном в пятницу, Лашкаргох уже числится в списке находящихся под контролем талибов центров провинций.
Таким образом, по утверждению радикалов, к утру пятницы они уже завладели столицами 15 из 34 провинции.
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