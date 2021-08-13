Макрон не примет участия в конференции ООН против расизма из-за антисемитских заявлений

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в конференции ООН против расизма в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пятницу французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Обеспокоенный периодически звучащими антисемитскими заявлениями в рамках конференции ООН по расизму, известной, как дурбанская конференция, президент республики решил, что Франция не примет участия в очередной конференции, которая состоится в этом году", - цитируют СМИ заявление канцелярии Макрона.

Заседание в рамках ГА ООН созывается в связи с 20-летием конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Та была проведена в Дурбане 31 августа - 7 сентября 2001 года.

Израиль, Канада и США тогда покинули мероприятие ООН, в том числе из-за того, что ряд арабских стран требовал приравнять сионизм к расизму.

Конференцию 2011 года в Женеве за антиизраильские заявления бойкотировали несколько стран. В нынешнем году, по данным СМИ, о своем неучастии в конференции против расизма заявили Австралия, Австрия, Великобритания, Венгрия, Израиль, Канада, Нидерланды, США и Чехия.