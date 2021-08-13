Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 13.08.2021 17:22

В Японии зарегистрировали более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

В Японии впервые за весь период пандемии зарегистрировали за сутки более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу японское агентство Kyodo News.

В Японии уже третий день подряд выявляют рекордно высокое число случаев заражения коронавирусом за сутки. Но в этот раз цифра превысила данные за 12 августа, когда сообщалось 18 889 новых случаев COVID-19 за сутки. Тогда 20 из 47 префектур страны сообщили о рекордно высоком числе новых случаев заражения.

Также в столице страны Токио было зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 5 773, что на 731 превысило предыдущий антирекорд, зафиксированный неделей ранее.

За весь период пандемии в Японии было зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом и около 15 тыс. летальных исходов от заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


29 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Олимпиаде в Токио Общее число случаев заражения COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 220 Семь случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, среди них два у спортсменов Шестнадцать случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде за сутки Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов - Оргкомитет Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов - Оргкомитет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]