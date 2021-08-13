В этом году в Афганистане 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома - ООН

C начала этого года в Афганистане лишились своих домов и оказались в статусе внутренне перемещенных лиц около 400 тыс. человек, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"С начала года около 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и присоединиться к еще 2,9 млн афганцев, которые остаются внутренне перемещенными лицами по всей стране", - говорится в заявлении на сайте УВКБ ООН.

В ООН обеспокоены конфликтом между правительством Афганистана и боевиками группировки "Талибан" (запрещена в РФ), из-за которого жители страны вынуждены покидать свои дома. Организация призывает к прекращению огня и урегулированию путем переговоров.

Подавляющее большинство афганцев, вынужденных покидать свои дома, остаются внутри страны. С начала этого года почти 120 тыс. афганцев бежали из сельских районов и провинциальных городов в провинцию Кабул.

В УВКБ ООН отметили, что особо обеспокоены судьбы девочек и женщин. По данным организации, около 80% из почти четверти миллиона афганцев, вынужденных бежать только с конца мая, составляют женщины и дети.

Также в организации призвали соседствующие с Афганистаном страны держать границы открытыми.

В настоящий момент бои идут в 32 из 34 провинциях страны. В четверг агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибан" (запрещено в РФ) контролируют уже две трети территории Афганистана. К утру пятницы радикалы взяли под контроль центры 14 из 34 провинций страны.