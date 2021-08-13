Решение обновить Конституцию Белоруссии основано на требованиях граждан страны, заявляет Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что решение обновить Конституцию страны было принято в соответствии с требованиями народа.

"Не только потому, что время пришло. А потому, что все орали: "Дайте "перамен" (перемен - ИФ)!" Хорошо. Вы тоже хотите перемен - это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему", - сказал Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи в пятницу.

Его цитирует пресс-служба главы государства.

"Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон - это Конституция. Это не я придумал", - отметил Лукашенко.

"Пришло время - придут другие люди. Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше - пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети", - подчеркнул президент.

Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Комиссия провела порядка 10 заседаний и в результате предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две. Однако Лукашенко вернул представленный ему проект новой Конституции на доработку.