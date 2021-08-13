Алиев соболезнует Эрдогану в связи с жертвами наводнения Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного наводнения в Турции.
"От своего имени и имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также братскому народу Турции в связи с этой трагедией. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
Как сообщалось ранее, в Турции в результате сильных наводнений и оползней погибли как минимум 27 человек.
В пятницу управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что за ночь было обнаружено еще 10 тел, и, таким образом, число жертв наводнения, которое произошло на черноморском побережье Турции, достигло 27 человек.
Как сообщается, 25 человек погибли в провинции Кастамону, и еще два человека - в провинции Синоп. Один человек в провинции Бартын все еще числится пропавшим без вести.
Из районов, пострадавших от наводнения, было эвакуировано более 1,7 тыс. человек, в том числе при помощи вертолетов и лодок.
В результате наводнений была повреждена инфраструктура, из-за чего около 330 деревень остались без электричества. Пять мостов обрушились, многие другие были повреждены. В охваченных наводнениями районах затоплено большое количество домов и предприятий. Также были снесены части дорог.
Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветряной и сухой погоды. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.
В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и схода оползней погибли шесть человек.
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