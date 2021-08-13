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Дальнее зарубежье 13.08.2021 16:00

Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

Мятежники из движения "Талибан" в пятницу установили контроль над городом Пули Алам - административным центром афганской провинции Логар, сообщают западные и ближневосточные СМИ.

В сообщениях отмечается, что, таким образом, талибы находятся уже в 50 км от Кабула. Днем ранее их передовые подразделения, захватившие город Газни, были замечены в 130 км от столицы Афганистана.

Представитель "Талибана", со своей стороны, ранее сообщал в соцсетях, что боевики контролируют многие ключевые объекты в Пули Аламе, однако, по его словам, бои в городе еще продолжались.

На фоне вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась. В настоящий момент бои идут в 32 из 34 провинциях страны. В четверг агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибан" контролируют уже две трети территории Афганистана. К утру пятницы радикалы за неделю взяли под контроль административные центры около половины провинций страны. Нередко боевики не встречают в этих городах серьезного сопротивления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПРОВИНЦИЯ, СТОЛИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]