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СНГ 13.08.2021 18:59

Белорусские власти признали экстремистским медиа-портал TUT.BY

Портал TUT.BY и его аналоги в соцсетях и мессенджерах признаны экстремистскими, говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в пятницу.

"Медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Такое решение сегодня, 13 августа, вынес суд Центрального района Минска по заявлению министерства внутренних дел", - заявила Чемоданова.

По ее словам, "информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды".

"В список запрещенных попали интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте, TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов", - добавила Чемоданова.

Она предупредила, что теперь за публикацию (репост) информации из этих интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Портал TUT.BY 18 мая был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.

В отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По заявлениям правоохранителей, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение об утрате "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, также было принято 18 мая.

На данный момент 15 сотрудников TUT.BY находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом.

TUT.BY - крупнейший белорусский новостной интернет-портал. Сетевое издание TUT.BY было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СМИ, ПОРТАЛ, ЭКСТРЕМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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