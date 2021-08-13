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Здравоохранение 13.08.2021 16:44

В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, за сутки скончались 16 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 769 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 361,501 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 674 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 125 человек.

От COVID-19 вылечились 337,669 тыс. человек (+648 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 18 тыс. 707 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 945 тестов на коронавирус против 16 тыс. 575 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 178,108 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]