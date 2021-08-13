В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, за сутки скончались 16 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 769 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 361,501 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 674 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 125 человек.
От COVID-19 вылечились 337,669 тыс. человек (+648 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 18 тыс. 707 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 945 тестов на коронавирус против 16 тыс. 575 накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 178,108 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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