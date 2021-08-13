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Дальнее зарубежье 13.08.2021 19:12

Разведслужбы США предупредили Байдена о попытках РФ повлиять на выборы 2022 - CNN

Разведслужбы США в ходе регулярных брифингов администрации для американского президента Джо Байдена указали, что Россия продолжает предпринимать попытки по оказанию влияния на выборы в Палату представителей США в 2022 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

"Администрация Байдена заслушивает регулярные доклады разведки, указывающие на то, что попытки России повлиять на выборы в США эволюционируют, продолжаются", - сообщили нынешние и бывшие американские официальные лица CNN.

Согласно одному из источников, доклады касаются, в частности, "попыток посеять дезинформацию в соцсетях". Телеканал утверждает, что "Москва сейчас пытается использовать в своих целях разногласия внутри США относительно вакцин и масок".

Кроме того, по словам ряда источников, деятельность России стала "более изощренной, чем при попытках в 2016 году".

В Совете нацбезопасности США заявили CNN, что "обеспечение безопасности выборов - это основа нашей демократии". "Мы постоянно отслеживаем угрозы, в том числе со стороны иностранных сил, и попытки повлиять на наши демократические процессы".

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела США.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]