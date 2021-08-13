Правительство Афганистана решило продолжить военные действия против радикального движения "Талибан", сообщил в пятницу телеканал TOLO news со ссылкой на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.

На совещании у президента по вопросам безопасности решено "продолжить борьбу" против "Талибан" и полностью поддержать "национальное сопротивление" против этой группировки, сказал Салех.

"Силы обороны и безопасности, а также силы национального сопротивления будут обеспечены всеми необходимыми средствами", - цитирует телеканал первого вице-президента.

В последние две недели талибы еще более активизировали боевые действия, захватив административные центры 15 из 34 провинций страны и подойдя достаточно близко к столице Афганистана Кабулу.

Международные посредники и международное сообщество в целом призывают противоборствующие стороны прекратить боевые действия и как можно скорее вернуться за стол переговоров.