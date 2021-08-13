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Дальнее зарубежье 13.08.2021 19:26

Афганские власти заявили о готовности продолжить борьбу против "Талибана", силовые ведомства будут обеспечены всем необходимым

Правительство Афганистана решило продолжить военные действия против радикального движения "Талибан", сообщил в пятницу телеканал TOLO news со ссылкой на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.

На совещании у президента по вопросам безопасности решено "продолжить борьбу" против "Талибан" и полностью поддержать "национальное сопротивление" против этой группировки, сказал Салех.

"Силы обороны и безопасности, а также силы национального сопротивления будут обеспечены всеми необходимыми средствами", - цитирует телеканал первого вице-президента.

В последние две недели талибы еще более активизировали боевые действия, захватив административные центры 15 из 34 провинций страны и подойдя достаточно близко к столице Афганистана Кабулу.

Международные посредники и международное сообщество в целом призывают противоборствующие стороны прекратить боевые действия и как можно скорее вернуться за стол переговоров.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]