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Дальнее зарубежье 13.08.2021 19:40

ЕС выводит из своего санкционного режима гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) уточнила инструкцию о гуманитарной помощи по COVID-19 странам и территориям, находящимся под санкциями, в том числе по поводу терроризма, говорится в опубликованном в пятницу коммюнике.

"Санкции помогают достичь ключевых целей ЕС, таких как сохранение мира, укрепление международной безопасности, а также укрепление и поддержка демократии, международного права и прав человека. Они нацелены на тех, кто угрожает этим ценностям, и минимизируют любые неблагоприятные последствия для гражданского населения", - отмечается в коммюнике.

В новой главе инструкции дается практическое руководство о том, как соблюдать санкции ЕС при предоставлении гуманитарной помощи для борьбы с пандемией COVID-19.

Она предусматривает содействие гуманитарным операторам на этих территориях, а также соответствующие поставки оборудования и грузов помощи. Это дополнение основано на опыте в Сирии, Иране, Венесуэле и Никарагуа.

В настоящее время ЕС применяет около 40 различных санкционных режимов.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, ГУМПОМОЩЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]