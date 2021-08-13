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Регион 13.08.2021 19:53

Таджикистан приостановил деятельность консульств в афганских городах Файзабад и Мазари-Шариф, консульский отдел в Кабуле пока работает

Деятельность консульств Таджикистана в афганских городах Файзабад и Мазари-Шариф временно приостановлена в связи с осложнением ситуации, сообщили "Интерфаксу" в МИД Таджикистана.

Файзабад - центр провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, Мазари-Шариф - центр провинции Балх на северо-западе этой страны.

Со своей стороны, "Азия-Плюс" со ссылкой на управление информации и печати МИД Таджикистана сообщает, что консульский отдел посольства Таджикистана в Кабуле все еще функционирует и что решение о приостановлении выдачи виз афганским гражданам принято не было.

В последние две недели талибы еще более активизировали боевые действия, захватив административные центры 15 из 34 провинций страны и подойдя достаточно близко к столице Афганистана Кабулу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, КОНСУЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]