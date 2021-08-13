Таджикистан приостановил деятельность консульств в афганских городах Файзабад и Мазари-Шариф, консульский отдел в Кабуле пока работает

Деятельность консульств Таджикистана в афганских городах Файзабад и Мазари-Шариф временно приостановлена в связи с осложнением ситуации, сообщили "Интерфаксу" в МИД Таджикистана.
Файзабад - центр провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, Мазари-Шариф - центр провинции Балх на северо-западе этой страны.
Со своей стороны, "Азия-Плюс" со ссылкой на управление информации и печати МИД Таджикистана сообщает, что консульский отдел посольства Таджикистана в Кабуле все еще функционирует и что решение о приостановлении выдачи виз афганским гражданам принято не было.
В последние две недели талибы еще более активизировали боевые действия, захватив административные центры 15 из 34 провинций страны и подойдя достаточно близко к столице Афганистана Кабулу.
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