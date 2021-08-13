После вакцинации "Спутником V" ни у мужчин, ни у женщин не наблюдается ухудшение репродуктивного здоровья, сообщила главный внештатный репродуктолог Минздрава России, замдиректора НМИЦ акушерства, гинекологии им.Кулакова Наталия Долгушина.

"Это очень оптимистичные данные. (Они) позволяют сделать вывод, что вакцина ("Спутник V" - ИФ) не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье граждан, как мужчин, так и женщин. (...) И даже у женщин позднего репродуктивного возраста, то есть старше 37 лет, которые более уязвимые в плане нарушения репродуктивной функции, тоже не отмечено таких нарушений", - сказала Долгушина в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

По ее словам, с конца декабря 2020 года в центре им.Кулакова проводится крупное исследование по изучению влияния вакцин на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин. Согласно дизайну исследования, в него войдут 200 женщин и 200 мужчин, нужно количество женщин уже набрано, осталось набрать еще 50 мужчин. Предварительные данные опубликованы в последнем номере журнала "Акушерство и гинекология" по итогам наблюдения за 50 женщинами и 50 мужчинами.

В свою очередь главный врач московской ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко сообщил, что по данным проведенного с октября 2020 года по апрель 2021 года на базе находящегося у них роддома исследования о влиянии коронавируса и вакцинации "Спутника V" на репродуктивную функцию мужчин, также не было обнаружено негативного влияния прививки на мужское здоровье. Руководила исследованием академик РАН, главный внештатный гинеколог Минздрава Лейла Адамян.

"Сравнительный анализ не выявил статически значимых изменений функционирования внутриклеточных молекулярных путей, что, в свою очередь, позволяет предположить отсутствие негативного воздействия вакцины "Спутник V" на молекулярно-генетические характеристики мужчин репродуктивного возраста. (...) Те исследования, которые были проведены у нас и результаты, поученные в данный момент, подтверждают безопасность вакцины", - сказал Вечорко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Мужчинам репродуктивного возраста необходимо пройти вакцинацию от коронавируса для минимизации рисков и последствий болезни, сказал Вечорко. Он напомнил, что согласно ранее опубликованным ими данным, после перенесенного COVID-19 у мужчин наблюдаются признаки снижения активности половых клеток.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России является основным препаратом, применяемым для массовой вакцинации, которая началось в РФ 18 января.