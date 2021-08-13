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Дальнее зарубежье 13.08.2021 17:40

Британский премьер в пятницу созывает чрезвычайный комитет COBRA из-за кризиса в Афганистане - ТВ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет в пятницу совещание комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, сообщил телеканал Sky news.

"Премьер-министр собирает комитет COBRA сегодня днем, чтобы обсудить нынешнюю обстановку в Афганистане", - приводит телеканал слова представителя премьера.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы не менее 15 афганских провинций и продолжают наступление.

Накануне стало известно, что Минобороны Великобритании на временной основе разместит войска в Афганистане для того, чтобы помочь подданным короны и дипломатам покинуть территорию страны. В ближайшие дни около 600 британских военных прибудут в Афганистан.

Британские войска также помогут ускорить выполнение программы по перемещению афганских переводчиков, которые работали с вооруженными силами Великобритании.

В пятницу глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, КРИЗИС, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]