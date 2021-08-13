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СНГ 13.08.2021 21:00

ЕС осуждает действия Минска против участников оппозиционной платформы "Сход"

Власти Белоруссии должны освободить всех задержанных при обысках у активистов оппозиционной платформы "Сход", заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Последними задержаниями политических оппонентов и тех, кто стоит за инициативой "Сход", режим в Белоруссии продолжает вопиющее пренебрежение основными свободами. ЕС призывает режим освободить всех задержанных и вместо этого участвовать в заслуживающем доверия и инклюзивном политическом процессе", - написал пресс-секретарь в пятницу в твиттере.

В Минске задержан бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. У него и других делегатов оппозиционной платформы "Сход" 11 августа прошли обыски.

Лещеня 16 августа прошлого года осудил протестные акции против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко. 18 августа стало известно, что он подал заявление об отставке. В сентябре Лещеня был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением "поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Платформа "Сход" - независимая платформа, которую белорусские IT-специалисты запустили в качестве альтернативы Всебелорусскому народному собранию.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]