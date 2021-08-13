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Дальнее зарубежье 13.08.2021 21:31

ФРГ сокращает до минимума число служащих в посольстве в Кабуле - глава МИД

Власти Германии приняли решение свести к минимуму штат персонала в своем посольстве в Кабуле и ускорить вывоз дипломатов из Афганистана, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Кризисная координационная группа правительства решила перенести на более ранний срок чартерные (вывозные - ИФ) рейсы, которые изначально были намечены на конец августа", - цитируют слова министра западные СМИ.

Он отметил, что на этих рейсах, кроме сотрудников посольства, будут вывозить афганцев, которые помогали гражданам ФРГ в работе в Афганистане. Афганцы без виз смогут получить необходимые бумаги уже в Германии.

Маас добавил, что охрана территории посольства ФРГ в Кабуле будет усилена.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась, талибы (боевики запрещенной в России организации "Талибан") за короткое время захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.

Ранее на этой неделе Маас пригрозил, что Германия прекратит оказывать финансовую помощь Афганистану в случае захвата движением "Талибан" власти в этой стране.

Германия в настоящее время направляет Афганистану помощь в размере 430 млн евро в год и является одним из крупнейших доноров этой страны.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АФГАНИСТАН, ДИППЕРСОНАЛ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]