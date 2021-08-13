ФРГ сокращает до минимума число служащих в посольстве в Кабуле - глава МИД

Власти Германии приняли решение свести к минимуму штат персонала в своем посольстве в Кабуле и ускорить вывоз дипломатов из Афганистана, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Кризисная координационная группа правительства решила перенести на более ранний срок чартерные (вывозные - ИФ) рейсы, которые изначально были намечены на конец августа", - цитируют слова министра западные СМИ.
Он отметил, что на этих рейсах, кроме сотрудников посольства, будут вывозить афганцев, которые помогали гражданам ФРГ в работе в Афганистане. Афганцы без виз смогут получить необходимые бумаги уже в Германии.
Маас добавил, что охрана территории посольства ФРГ в Кабуле будет усилена.
Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась, талибы (боевики запрещенной в России организации "Талибан") за короткое время захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.
Ранее на этой неделе Маас пригрозил, что Германия прекратит оказывать финансовую помощь Афганистану в случае захвата движением "Талибан" власти в этой стране.
Германия в настоящее время направляет Афганистану помощь в размере 430 млн евро в год и является одним из крупнейших доноров этой страны.
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