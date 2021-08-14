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Туризм 14.08.2021 02:30

Греческий остров Закинтос отменяет антикоронавирусные ограничения

Популярный туристический остров Закинтос отменяет антикоронавирусные ограничения, на курорте Ханья меры продлены до 18 августа, сообщает газета Efsyn.

"Власти острова Закинтос в Греции отменили комендантский час и другие ограничения, действовавшие на курорте для сдерживания распространения коронавируса. Предполагалось, что антикоронавирусные ограничения будут действовать до 18 августа, как это сделано в городе Ханья, однако это вызвало широкий общественный резонанс и недовольство жителей", - пишет издание.

Как отмечает газета, в дело вмешалась губернатор региона Ионические острова, куда входит и Закинф, Роди Краца-Цагарополу, которая пересмотрела вопрос снятия антикоронавирусных ограничений.

По словам властей Закинфа, ограничения на острове были введены необоснованно и "ведут к уничтожению бизнеса".

На прошлой неделе остров Закинтос и город Ханья на севере Крита ввели комендантский час с 1:00 до 6:00 до 13 августа из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Исключение составили поездки на работу и в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Кроме того, была запрещена круглосуточная музыка в ресторанах, барах, клубах и других развлекательных заведениях. В случае нарушений арендатор или собственник заплатит административный штраф в размере от 50 до 200 тыс. евро.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]