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Дальнее зарубежье 13.08.2021 22:00

Военные США начали прибывать в Кабул для обеспечения эвакуации американского дипперсонала - СМИ

Передовые отряды из трехтысячной группы американских военных, имеющих задачу обеспечить эвакуацию сотрудников посольства США в Афганистане, в пятницу стали прибывать в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая, сообщает BBC.

По данным военного источника, общавшегося с партнером BBC - телерадиосетью CBS, остальную часть военнослужащих, как ожидается, доставят в следующие 24 часа.

Также источник признал, что наступающие боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут подойти в столице страны Кабулу быстрее, чем в ожидаемый срок в 30 дней.

Накануне на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что командование США привлечет около 4 тыс. военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов из Афганистана. В частности, в операции примут участие три батальона пехоты - примерно 3 тыс. человек, которых доставят в аэропорт Кабула.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.

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Тэги: США, ВОЙСКА, КАБУЛ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]