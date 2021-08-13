Военные США начали прибывать в Кабул для обеспечения эвакуации американского дипперсонала - СМИ

Передовые отряды из трехтысячной группы американских военных, имеющих задачу обеспечить эвакуацию сотрудников посольства США в Афганистане, в пятницу стали прибывать в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая, сообщает BBC.

По данным военного источника, общавшегося с партнером BBC - телерадиосетью CBS, остальную часть военнослужащих, как ожидается, доставят в следующие 24 часа.

Также источник признал, что наступающие боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут подойти в столице страны Кабулу быстрее, чем в ожидаемый срок в 30 дней.

Накануне на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что командование США привлечет около 4 тыс. военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов из Афганистана. В частности, в операции примут участие три батальона пехоты - примерно 3 тыс. человек, которых доставят в аэропорт Кабула.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.