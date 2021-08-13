Нефть дешевеет, но может завершить неделю небольшим ростом, Brent - $70,91 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе торгов в пятницу, но могут немного вырасти за неделю.

Инвесторы опасаются по поводу влияния нового штамма коронавируса "дельта" на спрос на нефть в мире.

Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 в пятницу составляет $70,91 за баррель, что на $0,4 (0,56%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,75 за баррель, что на $0,34 (0,49%) ниже итогового значения предыдущей сессии.