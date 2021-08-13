Нефть дешевеет, но может завершить неделю небольшим ростом, Brent - $70,91 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе торгов в пятницу, но могут немного вырасти за неделю.
Инвесторы опасаются по поводу влияния нового штамма коронавируса "дельта" на спрос на нефть в мире.
Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 в пятницу составляет $70,91 за баррель, что на $0,4 (0,56%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,75 за баррель, что на $0,34 (0,49%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджара и Гедабека - Минобороны
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с жертвами наводнения Турции
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятия по боевой подготовке
Вакцинация "Спутником V" не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин - результаты исследований
УЕФА готовит пакет помощи европейским футбольным клубам на сумму до $7 млрд
В этом году в Афганистане 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома - ООН
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Из-за наводнений на Черноморском побережье Турции погибли почти 40 человек
Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане
Военные США начали прибывать в Кабул для обеспечения эвакуации американского дипперсонала - СМИ
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог