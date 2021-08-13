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ТЭК 13.08.2021 19:46

Нефть дешевеет, но может завершить неделю небольшим ростом, Brent - $70,91 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе торгов в пятницу, но могут немного вырасти за неделю.

Инвесторы опасаются по поводу влияния нового штамма коронавируса "дельта" на спрос на нефть в мире.

Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырье в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 в пятницу составляет $70,91 за баррель, что на $0,4 (0,56%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,75 за баррель, что на $0,34 (0,49%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]