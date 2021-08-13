НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу союзники по альянсу обсуждали на заседании Североатлантического совета ситуацию в Афганистане.
"Мы продолжаем оценивать развитие событий на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе.
"НАТО сохранит свое дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости", - сообщил Столтенберг.
Он отметил, что для НАТО безопасность своего персонала превыше всего.
"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов (боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан" - ИФ), включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека", - продолжил генсек.
По его словам, талибам "необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой".
"Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта", - подчеркнул Столтенберг.
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