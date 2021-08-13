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НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу союзники по альянсу обсуждали на заседании Североатлантического совета ситуацию в Афганистане.

"Мы продолжаем оценивать развитие событий на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе.

"НАТО сохранит свое дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что для НАТО безопасность своего персонала превыше всего.

"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов (боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан" - ИФ), включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека", - продолжил генсек.

По его словам, талибам "необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой".

"Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]