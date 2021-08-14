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Здравоохранение 14.08.2021 01:20

ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но считает прививки необходимыми

Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает прививаться, заявила представитель ВОЗ Фаделя Хаиб.

"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - сказала она в пятницу на пресс-конференции.

По ее словам, "вакцины - это одно из средств, которые есть в наличии".

Ранее эксперты ВОЗ неоднократно заявляли о том, что лишь вакцинаций недостаточно для противостояния коронавирусу, и указывали на необходимость совмещать вакцинацию с санитарными правилами, принятыми еще в прошлом году для сдерживания пандемии.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]