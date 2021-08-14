ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но считает прививки необходимыми

Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает прививаться, заявила представитель ВОЗ Фаделя Хаиб.
"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - сказала она в пятницу на пресс-конференции.
По ее словам, "вакцины - это одно из средств, которые есть в наличии".
Ранее эксперты ВОЗ неоднократно заявляли о том, что лишь вакцинаций недостаточно для противостояния коронавирусу, и указывали на необходимость совмещать вакцинацию с санитарными правилами, принятыми еще в прошлом году для сдерживания пандемии.
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