Число жертв наводнений на севере Турции увеличилось до 31

Число погибших в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 31. Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Еще один человек пропал без вести в другой охваченной стихийным бедствием причерноморской провинции - Бартын.

«В Кастамону в результате наводнения погибли 29 человек, еще двое - в Синопе. Поиск пропавшего без вести человека в Бартыне продолжается», - говорится в сообщении агентства.

В ведомстве добавили, что десять человек, пострадавших во время наводнения в Черноморском регионе, госпитализированы.

В AFAD также заявили, что сотрудники всех соответствующих служб находятся на местах и продолжают усилия по эвакуации, поиску и спасению людей.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пострадавшие от наводнения районы. Выступая перед гражданами, турецкий лидер заверил, что государство приложит все необходимые усилия для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. В результате стихийного бедствия в северной турецкой провинции Кастамону погибли 29, в соседнем Синопе - два человека.