Boeing вернёт космический корабль Starliner в сборочный цех для устранения неполадок - компания

Американская компания Boeing демонтирует космический корабль CST-100 Starliner с ракеты-носителя Atlas V и вернёт его в сборочный цех для устранения неполадок, говорится в заявлении на сайте компании.

"Сегодня, Boeing уведомил NASA, что компания демонтирует Starliner с ракеты-носителя Atlas V и вернёт ракету в комплекс для сбора грузов и коммерческих полётов для тщательного поиска проблем в 4 клапанах двигательной системы, которые так и не открылись с запуска, отменённого во вторник", - говорится в заявлении.

Ранее планировалось, что CST-100 Starliner отправится к Международной космической станции (МКС) 30 июля, где пристыкуется к переднему порту модулю Harmony, однако из-за расследования инцидента с российским модулем "Наука", на котором 29 июля самопроизвольно включились двигатели, запуск был перенесён на 3 августа.

Однако 3 августа, во время предполётных проверок работы систем корабля, специалисты Boeing выявили, что клапаны двигательной системы Starliner не открываются так, как должны, из-за чего было решено отменить запуск за три часа до старта.

Согласно официальному заявлению Boeing, компания обнаружила проблемы с 13 клапанами подачи окислителя в двигатели Starliner. На данный момент специалисты посредством проведения тепловых и электрических процедур смогли восстановить работу девяти из них. Boeing ведёт совместное расследование с NASA и компанией-производителем жидкостных ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne.

20 декабря 2019 года прошёл первый тестовый полёт корабля, который закончился неудачей - ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

Впоследствии, по информации NASA, корабль претерпел ряд изменений для решения проблемы с программным обеспечением, также были применены изменения в системе стыковки. Носовая часть CST-100 Starliner была оснащена защитной обшивкой, схожей с той, что используется на корабле компании SpaceX Dragon Endeavour.

Порт, который займёт CST-100 Starliner, был освобождён кораблём Crew Dragon 21 июля, на котором находились астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

В ходе миссии OFT-2 будут проверяться различные способности Starliner - запуск, стыковка, возвращение в атмосферу Земли и приземление в пустыне на Западе США.